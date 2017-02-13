Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 27,16 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 14 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2716,5110 (13 лютого – 2720,6833)

100 EUR – 2887,3795 (13 лютого – 2891,8143)

10 RUR – 4,6786 (13 лютого – 4,6234)

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Як повідомляв УНІАН, 13 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,30/27,36 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9625/29,0234 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4705/0,4720 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,1651 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 462 угоди на суму 227,54 мільйона доларів.