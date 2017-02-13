Діагностика 60 найбільших банків: докапіталізації потребують 39 банків - НБУ

Національний банк України оприлюднив результати діагностичного обстеження 60 найбільших банків, на які припадає 98% активів банківської системи, згідно з яким 39 банків за результатами тестів потребували докапіталізації.

Як повідомляється на сайті НБУ, у тому числі за результатами діагностики першої групи 20 найбільших банків, в якій "Райффайзен Банк Аваль", "Ощадбанк", "ВТБ банк", "ОТП Банк", "УкрСиббанк", "ПУМБ", "Альфа-Банк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Укрсоцбанк", "Промінвестбанк", "Південний", "Кредит Дніпро", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "ІНГ Банк Україна", "Сітібанк", "Креді Агріколь", в докапіталізації потребували 16 фінустанов. 8 банків цієї групи виконали програму достроково, а 2 фінустанови – "Фідобанк" і "Хрещатик" - були визнані неплатоспроможними.

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За підсумками діагностики другої групи з 19 банків, включаючи "ВіЕс Банк", "Кредобанк", "Прокредит Банк", "Піреус Банк МКБ", "А-Банк", "Таскомбанк", "Правекс Банк", "Місто Банк", "Кліринговий дім", "Діамантбанк", "Банк інвестицій та заощаджень", "Аркада", "Мегабанк", "МІБ", "Універсал Банк", "Глобус", "БМ Банк", в докапіталізації потребували 12 фінустанов. Поки тільки 1 банк цієї групи виконав програму в повному обсязі, а 2 фінустанови – "Платинум Банк" і "Фортуна-банк" - були визнані неплатоспроможними.

Діагностика наступної групи з 21 банку, в тому числі "БТА Банк", "Форвард", "Експрес-Банк", "Перший інвестиційний банк", "СЕБ Корпоративний банк", "Дойче Банк ДБУ", "Кредит Європа Банк", "Полтава-банк", "Грант", "Кредитвест", "Ідея банк", "Комінвестбанк", "Банк Січ", "Схід", "Юнекс", "Індустріалбанк", "Марфін Банк", "Львів", "Новий", "Европромбанк", "Фінбанк", показала потреби в докапіталізації у 11 фінустанов. Дані про виконання програм докапіталізації у цій групі банків поки не оприлюднені.

Раніше Нацбанк повідомляв, що за результатами діагностики 60 найбільших банків 26 фінустанов виконують зобов'язання докапіталізації за затвердженим графіком.

Сьогодні, 13 лютого, Нацбанк повідомив про початок діагностичного обстеження наступних 37 банків, які ще не пройшли цю процедуру.

Найбільші банківські установи за результатами діагностичного обстеження топ-20 банків, проведеного Національним банком у 2015 році, до 1 вересня 2016 року прийняли заходи по виконанню програми докапіталізації сукупним обсягом 108 мільярдів гривень.

В рамках узгодженої з Міжнародним валютним фондом плану докапіталізації українські банки повинні досягти адекватності капіталу в 10% протягом наступних 4 років.