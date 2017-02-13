Нацбанк у січні витратив на підтримку гривні майже $80 мільйонів
20:20, 13 лютого 2017Фінанси
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У січні регулятор продав банкам 235,8 мільйона доларів, купив – 157,8 мільйона доларів.
Ілюстрація REUTERS
Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку в січні склав 78 мільйонів доларів.
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Як повідомляється на сайті НБУ, в січні регулятор продав банкам 235,8 мільйона доларів, купив – 157,8 мільйона доларів.
Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України в січні скоротилися на 0,6% - до 15,445 мільярда доларів на 1 лютого 2017 року.
У 2016 році Національний банк поповнив резерви на міжбанківському валютному ринку на 1,6 мільярда доларів.
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