Річна інфляція в Китаї прискорилася до 2,5%

Індекс споживчих цін (інфляція, CPI) в Китаї за підсумками січня зріс на 2,5% в річному вирахуванні після зростання показника на 2,1% у грудні, індекс цін виробників (PPI) - на 6,9%, випливає зі звіту Державного статистичного бюро КНР.

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Обидва показники не збіглися з прогнозами експертів. Опитані агентством Reuters експерти прогнозували зростання інфляції в КНР у січні на 2,4%, а зростання індексу цін виробників - на 6,6%, повідомляє Росбалт.

PPI в січні в Китаї показав максимальне зростання з серпня 2011 року.

За підсумками 2016 року індекс споживчих цін (інфляція, CPI) виріс на 2%, опинившись краще прогнозу влади. Уряд Китаю прогнозувало, що в 2016 році інфляція складе 3%. При цьому PPI в Китаї за підсумками 2016 року знизився на 1,4%.

Економіка Китаю за підсумками 2016 року додала 6,7%. Темпи річного зростання ВВП країни виявилися найнижчими за останні 26 років, проте показник відповідає поставленої центральним урядом мети. При цьому економічне зростання за підсумками IV кварталу минулого року склав 6,8%, що на 0,1 процентного пункту вище, ніж у попередньому кварталі.