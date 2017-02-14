Економіка України в четвертому кварталі 2016 року зросла на 4,7%

Валовий внутрішній продукт України в четвертому кварталі 2016 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 4,7%.

Як повідомляє Державна служба статистики України, порівняно з попереднім, третім кварталом, зростання ВВП в четвертому кварталі 2016 року склав 1,9%.

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Раніше голова Держстату Ігор Вернер повідомляв, що зростання ВВП України в 4-му кварталі 2016 року склав 4,5-4,8% порівняно з 4-м кварталом 2015 року. За його словами, річне зростання промвиробництва на 2,4% зумовлене зростанням у сферах сільського господарства та будівництва, а також розвитком сфер торгівлі і транспорту.

За оцінками Національного банку, зростання ВВП України за підсумками 2016 року склав 1,8%, а номінальний ВВП досяг 2,358 трильйона гривень.

Перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова озвучувала аналогічні урядові оцінки, згідно з якими ВВП України у 2016 році зріс на 1,8%.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в третьому кварталі 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року зріс на 2% порівняно з попереднім кварталом – на 0,5%.