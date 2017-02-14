Банки скоротили заборгованість з рефінансування перед НБУ на 28 мільярдів

Обсяг заборгованості платоспроможних банків України перед Національним банком за кредитами рефінансування на 1 січня 2017 року склав 22,99 мільярда гривень, що на 55%, або на 27,9 мільярда гривень, що менше показника на початок 2016 року.

Згідно з даними на сайті НБУ, у тому числі заборгованість перед НБУ в 2016 році скоротили державний "Ощадбанк" - на 11,501 мільярда гривень, націоналізований "ПриватБанк" - на 9,033 мільярда гривень, державний "Укргазбанк" - на 3,709 мільярда гривень, державний "Укрексімбанк" - на 2,979 мільярда гривень, банк "Південний" - на 541,99 мільйона гривень, "Платинум Банк" - на 347,2 мільйона гривень.

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Разом з тим, за рік борги перед регулятором по рефінансуванню збільшили "Промінвестбанк" - на 712,33 мільйона гривень, "Діамантбанк" - на 472,33 мільйона гривень, "ІНГ Банк Україна" - на 13,16 мільйона гривень.

НБУ нагадав, що з середини 2015 року не надає банкам стабілізаційні кредити, а використовує виключно монетарні інструменти підтримки ліквідності банків строком погашення не більше трьох місяців під заставу ОВДП, депозитних сертифікатів, коштів в іноземній валюті.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг заборгованості українських банків перед НБУ за кредитами рефінансування на 1 січня 2017 року становив 74,828 мільярда гривень, що на 31,031 мільярда гривень, або на 29,3%, що нижче показника на 1 січня 2016 року.