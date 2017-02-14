Гройсман підвів підсумки роботи в 2016 році: похвалився виконанням бюджету з дефіцитом 3,1% ВВП

Уряду України у 2016 році вдалося виконати ключову задачу і зупинити падіння економіки, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, представляючи підсумки роботи Кабінету міністрів.

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"Нам вдалося зупинити падіння економіки і забезпечити її зростання", - сказав глава уряду.

Він звернув увагу, що показник зростання ВВП України за підсумками четвертого кварталу 2016 року склав 4,7%, що є дуже оптимістичним показником.

"Бюджет виконаний з дефіцитом 3,1%", - зазначив Гройсман, підкресливши, що таким чином був виконаний прогноз бюджетної резолюції на 2016 рік, а також на вимогу міжнародних кредиторів України.

Як повідомляв УНІАН, урядовий прогноз на 2017 рік базується на тому, що зростання економіки складе не менше 3% при дефіциті бюджету також 3%, інфляції 8,1% і середньорічний курс гривні 27,2 грн за долар. Міжнародні фінансові організації та кредитні агентства оцінюють потенційний зростання економіки України на рівні 2-2,5%.