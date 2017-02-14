Минулого року від карткових шахраїв постраждало 53 банки - НБУ

Кількість банків, що одержали збитки в результаті дій карткових шахраїв, в 2016 році зросла до 53 з 47 роком раніше, повідомив заступник керівника департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України Володимир Харченко в ході круглого столу в Києві.

"Ми бачимо останні 2 роки тренд до збільшення кількості банків і їхніх клієнтів, які зазнали збитків від шахрайських операцій",- сказав він, підкреслюючи, що ці дані попередні і можуть змінитися за уточненими даними банків.

За словами Харченка, кількість шахрайських операцій в 2016 році порівняно з 2015 роком також зріс - до 94,630 тисяч шахрайських операцій з 80,5 тисяч, однак сума таких операцій знизилася на 4,2 мільйона гривень.

Також представник НБУ зазначив, що знизилася і частка шахрайських операцій відносно до загального обсягу операцій по картах, тобто обороти за картками зростають швидше збитків банків та клієнтів від дій шахраїв.

"2015 рік був піковим по шахрайству, а зараз ми бачимо зниження, виходячи з інформації, яку надають банки у своїй звітності", - резюмував Харченко.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України постановою №382 від 6 вересня 2016 року зобов'язав банки не покладати на клієнтів відповідальність за спірним операціями з використанням платіжних карток.

Наприкінці вересня минулого року в Україні стартувала Національна програма сприяння безпеці електронних платежів і карткових розрахунків за сприяння Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем "ЕМА" та при підтримці Держдепартаменту США, яка передбачає підвищення рівня знань користувачів платіжних карт, удосконалення законодавства, поліпшення якості співпраці між правоохоронцями, банками та судовими інстанціями.