Уряд направив депутатам звіт за підсумками роботи в 2016 році

Уряд України схвалив звіт за підсумками діяльності в 2016 році і направив його на розгляд Верховної Ради.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду у вівторок.

«Цей звіт - наш спільний, ми його направимо в український парламент, ми будемо працювати з фракціями і коаліцією. Я хотів би висловити подяку кожному народному депутату коаліції за підтримку, групам українського парламенту, фракціям українського парламенту за єдину політичну амбіцію - успішну Україну», - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За його словами, уряду в 2016 році вдалося відновити економічне зростання, підвищити енергетичну безпеку країни, провести важливі реформи у фінансовому секторі і почати проекти з відновлення та будівництва інфраструктури.

«Уряд налаштований на те, щоб і в 2017 році, звітуючи, говорили про спільні успіхи і досягнення», - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, урядовий прогноз на 2017 рік базується на тому, що зростання економіки становитиме не менш як 3% за дефіциту бюджету також 3%, інфляції 8,1% і середньорічного курсу гривні 27,2 грн за долар. Міжнародні фінансові організації та кредитні агентства оцінюють потенційне зростання економіки України на рівні 2-2,5%.