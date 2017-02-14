Жертвами карткових шахраїв найчастіше стають клієнти "Приватбанку" та "Ощадбанку" - НБУ

Жертвами карткових шахраїв найчастіше стають клієнти найбільших банків, "ПриватБанк" і "Ощадбанк", повідомив заступник керівника департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Володимир Харченко в ході круглого столу в Києві.

"Найчастіше жертвами стають клієнти "Приватбанку" і "Ощадбанку", які отримують смс-повідомлення про те, що картка заблокована. Після починається психологічний тиск на клієнта, щоб отримати реквізити карти і вкрасти гроші з рахунку клієнта. Серед постраждалих в тому числі є і працівники Національного банку", - сказав Харченко.

За його словами, в результаті застосування шахраями принципів соціальної інженерії держатель картки ніби потрапляє під гіпноз, не розуміючи, що він робить. "У 30% випадків скарги саме такі, що людина фактично сама розповідає реквізити картки. І потім пише скарги в Національний банк з вимогою повернути гроші", - додав Харченко.

Він зазначив, що шахраї часто використовують автовідповідач, запрограмований задавати певні питання і з'ясовувати дані, а також можуть представлятися працівниками Служби безпеки України, служби безпеки банку або навіть Національного банку.

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Харченко наголосив, що регулятор має намір боротися з шахраями, й надалі підвищуючи фінансову грамотність населення. "Зараз в Україні реалізовується програма Safe Card (Національна програма сприяння безпеці електронних платежів і карткових розрахунків). Буде дуже потужна рекламна кампанія, в тому числі за фінансової підтримки Держдепартаменту США. Вже в метро є подібні рекламні банери, і скоро вони будуть розміщуватися по всій Україні", - сказав він.

Що стосується технологічних інструментів боротьби з шахраями, то Харченко повідомив, що Нацбанк створює систему обміну інформацією в банківській системі за кіберзлочинності, і згодом до цієї системи зможуть приєднатися інші державні структури.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією НБУ, кількість банків, що одержали збитки в результаті дій карткових шахраїв, в 2016 році зросла до 53 з 47 роком раніше.

Кількість шахрайських операцій за цей період також зросла - до 94,630 тисячі з 80,5 тисячі, проте сума таких операцій скоротилася на 4,2 мільйона гривень.

За оцінками НБУ, 2015 рік був піковим за шахрайством, і зараз тренд заломився, оскільки частка шахрайських операцій відносно загального обсягу транзакцій за картками знижується.