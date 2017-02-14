МВФ задоволений ходом переговорів з Україною щодо програми реформ

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд задоволений ходом переговорів з Україною за програмою реформ і зазначає, що напрямок співпраці задано правильно. Про це сказала директор-розпорядник Фонду Крістін Лагард в інтерв'ю Reuters.

"Я впевнена, що переговори йдуть у правильному напрямку, і низку ключових питань вже врегульовано. Нашій команді залишилося утрясти кілька моментів з українською владою", - цитує Лагард Reuters.

При цьому керівник МВФ так і не повідомила, про які саме деталі переговорів йде мова.

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Крім того, на сайті Фонду в розкладі засідань Ради директорів український запитання також відсутній. Розклад засідань складено до кінця поточного тижня.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року – після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол.

До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол., виконавши для цього ключові умови, а саме - прийняла бюджет на 2017 рік і провела націоналізацію найбільшого в країні банку «Приватбанк». Разом з тим, питання засідання Ради директорів щодо українського питання і виділення грошей весь час відкладався - спочатку на січень, потім на початок лютого. Для проведення засідання Україна і Фонд повинні підписати лист про наміри, а потім меморандум, в якому вказувалися б ключові маяки виконання програми реформ на найближчі місяці. Такими маяками, як очікується, будуть проведення земельної реформи та пенсійної реформи.

13 лютого голова Національного банку України Валерія Гонтарєва зазначала, що Україна підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом для отримання четвертого траншу кредиту Фонду в розмірі 1 млрд дол. протягом декількох днів.