"Або пенсія, або зарплата": міністр соцполітики розповів про пенсійну реформу

Пенсійна реформа в Україні, яку готує Кабмін, повинна передбачати норму про те, що громадяни, які вийшли на пенсію, втратять право працювати.

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Про це в інтерв'ю Realist заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

«У всьому світі діє правило — або пенсія, або зарплата. Після проведення пенсійної реформи, коли пенсія стане достатньою, потрібно встановити правило — або ти працюєш, отримуєш зарплату і виходиш на пенсію трохи пізніше, але пенсії в тебе буде більше. Або ти йдеш відразу і отримуєш пенсію, але не працюєш», — сказав він.

Відповідаючи на питання про те, що роботодавці не будуть офіційно оформляти працюючих пенсіонерів, Рева заявив: «320 тис. грн штраф. Будь ласка. Можна не оформляти».

Також, за словами міністра, Україна може обійтися без підвищення пенсійного віку. Для скорочення дефіциту Пенсійного фонду будуть ефективні інші інструментарії, вважає Рева.

Він додав, що Україна вибрала шлях збільшення кількості платників соціальних внесків замість зменшення кількості пенсіонерів через підвищення пенсійного віку.

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"Не потрібно зменшувати кількість пенсіонерів, необхідно збільшувати кількість платників, - і у нас є така можливість за рахунок величезного сектора тіньової економіки", - сказав Рева.

Він зазначив, що в контексті переговорів з МВФ були проведені розрахунки, які свідчать про те, що підвищення пенсійного віку для громадян не вирішує головного питання - дефіциту Пенсійного фонду.

За словами Реви, сьогодні в Україні склалася ситуація, за якої і ті, хто працював 35 років, сплачуючи соцвнесок, і ті, хто не працював або працював нелегально, нічого не сплачуючи, - отримують однакові за розміром пенсії.

"Тому ми говоримо: якщо у вас є 30-35 років стажу - ви будете отримувати пенсію, і навіть більшу за рахунок спеціального коефіцієнта, але якщо ви не працювали, нічого не платили - ідіть працюйте далі, поки не заробите", - підкреслив міністр

Як повідомляв УНІАН, уряд наполягає на проведенні пенсійної реформи в Україні, оскільки накопичені дисбаланси не дозволяють виплачувати гідні пенсії громадянам і при цьому вимагають значних бюджетних вливань. Разом з тим, ключовим завданням пенсійної реформи уряд називає скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

Проведення пенсійної реформи також є частиною програми реформ, схваленої МВФ. Разом з тим у Меморандумі, підписаному між урядом України і керівництвом Фонду у вересні 2016 року, немає жорсткої норми про підвищення пенсійного віку, але є рекомендація скорочувати дефіцит Пенсійного фонду, оскільки на поточний момент він покривається за рахунок бюджетних асигнувань. У бюджеті Пенсійного фонду на 2017 рік дотація з держбюджету перевищує 140 мільярдів гривень. Діалог з МВФ з цього питання триває.

У даний момент уряд і МВФ розробляють модель пенсійної реформи, яка не передбачає обов'язкового підвищення пенсійного віку.

8 лютого прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в Україні у 2017 році буде змінена пенсійна система, і уряд запропонує суспільству пакет необхідних для цього рішень.