Імпорт зріс, експорт скоротився: "плюс" торгового балансу України за рік знизився в 11 разів

Зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2016 року зведено з профіцитом на рівні 337,3 млн дол., що в 11 разів нижче від профіциту за 2015 рік на рівні 3,828 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, імпорт товарів і послуг до України у 2016 році зріс на 3,7% - до 44,548 млрд дол., тоді як експорт товарів і послуг з нашої країни знизився на 4,1% - до 44,885 млрд дол.

Згідно з наведеними даними, баланс зовнішньої торгівлі товарами за підсумками року зведено з дефіцитом на рівні 2,886 млрд дол. проти 610,7 млн. дол. профіциту роком раніше.

Статистика зовнішньої торгівлі послугами виявилася кращою за тогорічну: профіцит зовнішньої торгівлі послугами становив 4,327 млрд дол., що на 2,7% вище за профіцит роком раніше в розмірі 4,214 млрд дол.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення АТО.

Як повідомляв УНІАН, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками січня-вересня 2016 року становив 654,1 млн дол., що в 4,7 разу нижче від профіциту за аналогічний період 2015 року на рівні 3,077 млрд дол.