Уряд запропонував МВФ свій варіант пенсійної реформи - ЗМІ

Кабінет міністрів прописав у проекті меморандуму України і Міжнародного валютного фонду свій варіант пенсійної реформи.

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Про це пише «Економічна правда» з посиланням на проект меморандуму, який є в її розпорядженні.

Зокрема, МВФ вимагав прийняти до кінця березня 2017 року пенсійну реформу, яка включає збільшення віку виходу на пенсію для чоловіків на 4 місяці щорічно, починаючи з 1 липня 2017 року, а для жінок і надалі підвищувати вік на шість місяців щороку після 2021 до тих пір, поки чоловіки і жінки не досягнуть пенсійного віку в 63 роки (2027 - ред.).

Також, за пропозицією МВФ, пенсійна реформа повинна передбачати подальше звуження можливостей завчасного виходу на пенсію, зокрема, шляхом переведення працівників галузі освіти та охорони здоров'я на загальний режим виходу на пенсію з 1 липня 2017 року.

При цьому Кабінет міністрів відхилив пропозиції фонду і запропонував свій варіант пенсійної реформи.

У проекті меморандуму зазначається, що Верховна Рада прийме до кінця квітня 2017 року комплексну пенсійну реформу, яка набуде чинності з 1 січня 2018 року.

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"Реформа передбачатиме новий набір варіантів виходу на пенсію з ширшим, ніж існуючий, діапазоном пенсійного віку, що передбачає значну можливість вибору, залежно від загального трудового стажу, а також з пенсійними виплатами, які заохочують громадян до продовження трудової діяльності та пізнішого виходу на пенсію", - йдеться в пропозиціях уряду.

Також нова реформа передбачає економію витрат у розмірі не менше 3% ВВП у довгостроковій перспективі (порівняно з рівнем витрат у 2016 році), в тому числі за рахунок збільшення ефективного трудового стажу для виходу на пенсію.

Крім того, вона повинна гарантувати, що громадяни України будуть отримувати пенсії, які відповідатимуть сплаченим ними внескам та адекватними в реальному вимірі.

"Ця загальна система буде застосовуватися до всіх видів зайнятості, за винятком обмеженого переліку небезпечних професій", - йдеться в документі.

Варто відзначити, що ці пункти досі залишаються неузгодженими.

У понеділок директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що переговори Фонду з Україною про виділення чергового траншу йдуть добре і ряд ключових питань вже врегульовано.

"Нашій команді залишилося уточнити кілька моментів з українською владою", - сказала вона, але відмовилась вдаватися в подробиці.

Раніше голова НБУ Валерія Гонтрева прогнозувала отримання четвертого траншу від Міжнародного валютного фонду у кінці лютого або початку березня.