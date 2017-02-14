Кабмін призначив держсекретаря Мінфіну

Кабінет міністрів України призначив заступника міністра фінансів України Євгена Капінуса державним секретарем міністерства.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, повідомили УНІАН у прес-службі Мінфіну.

Капінус був призначений заступником міністра фінансів - керівником апарату у квітні 2016 року.

Крім того, в прес-службі повідомили, що Кабмін також призначив нового заступника міністра. Ним став Андрій Граділь. За даними ЗМІ, Граділь має великий досвід роботи в комерційних банках і в структурах Національного банку України.

Довідка. Євгеній Капінус отримав вищу освіту у Черкаському інституті управління за спеціальністю «менеджер-економіст» (2000 р.). Пізніше продовжив свою науково-дослідницьку діяльність та у 2005 році здобув ступінь кандидата наук з державного управління в Українській Академії державного управління при президентові України. Нагороджений почесним званням «Заслужений економіст України».

З 2003 року працював головним консультантом відділу з питань структурних змін та інфраструктури ринку в Адміністрації президента України. А у 2005 році почав працювати в Головній службі соціально-економічного розвитку Секретаріату президента України, де обіймав керівні посади.

Євгеній Капінус був радником віце-прем’єр-міністра України Секретаріату Кабінету міністрів України впродовж 2010-2011 років, а потім працював координатором та заступником у Координаційному центрі економічних реформ при президентові України.

У 2015 році очолив Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом міністрів України.

29 квітня 2016 року призначений на посаду заступника Міністра фінансів – керівника аппарату.