Імпорт товарів до України за рік перевищив експорт майже на $3 мільярди

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України у 2016 році знизився на 4,6% - до 36,363 млрд дол., тоді як імпорт зріс на 4,6%, до 39,249 млрд дол.

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Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,93 (у 2015 році - 1,02). Зовнішньоторговельні операції у цей період проводилися з партнерами з 226 країн світу.

Згідно з наведеними даними, обсяг експорту товарів до країн ЄС зріс на 3,7% - до 13,498 млрд дол. і становив 37,1% в загальному обсязі експорту.

Імпорт товарів з країн ЄС зріс на 11,8% - до 17,138 млрд дол. і становив 43,7% у загальному обсягу імпорту.

Обсяг експорту товарів до Російської Федерації знизився на 25,6% - до 3,592 млрд дол., імпорту з РФ - на 31,3%, до 5,148 млрд дол.

У Держстаті нагадали, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-листопаді 2016 року становив 2,324 млрд дол. проти 315,5 млн дол. профіциту за аналогічний період попереднього року.