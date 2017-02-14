У день Валентина долар поступився гривні кількома копійками

У вівторок, 14 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,08/27,14 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,7372/28,7982 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4718/0,4733 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 17:00 встановився на рівні 27,2305 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 608 угод на суму 274,82 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 13 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,30/27,36 гривні/долар

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,9625/29,0234 гривні/євро, до російського рубля – на рівні 0,4705/0,4720 гривні/рубль.