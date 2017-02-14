Україна за рік продала послуг на $4 мільярди більше, ніж купила

Профіцит зовнішньої торгівлі послугами в Україні в 2016 році становив 4,327 млрд дол., що на 2,7% більше від профіциту за підсумками попереднього року на рівні 4,214 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт послуг зменшився на 1,1% - до 9,631 млрд дол., імпорт - на 4%, до 5,305 млрд дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,82 (у 2015 році – 1,76). Зовнішньоторговельні операції в цей період проводились з партнерами із 216 країн світу.

Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньої торгівлі послугами в Україні в січні-вересні 2016 року становив 3,220 млрд дол., що на 3,4% більше від профіциту за підсумками аналогічного періоду попереднього року на рівні 3,114 млрд дол.