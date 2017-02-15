У Мінфіні розповіли про завершальну стадію переговорів з МВФ щодо отримання чергового траншу кредиту

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк.

«Ми коментуємо (меморандум з МВФ - УНІАН) тільки після завершення переговорів і публікації меморандуму. Зараз ми на завершальній стадії, найближчим часом узгодимо всі питання. А після підписання меморандуму питання отримання траншу – це питання днів. Гроші потраплять у резерви Національного банку, що сприятиме зміцненню гривні», - сказав міністр.

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При цьому міністр зазначив, що узгодження усіх переговорних питань – це питання декількох днів.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року – після більш як річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол., виконавши для цього ключові умови, а саме - прийняла бюджет на 2017 рік і провела націоналізацію найбільшого в країні банку «ПриватБанк». Разом з тим, питання засідання Ради директорів щодо українського питання і виділення грошей весь час відкладалося - спочатку на січень, потім на початок лютого. Для проведення засідання Україна і Фонд повинні підписати листа про наміри, а потім меморандум, в якому вказувалися б ключові маяки виконання програми реформ на найближчі місяці. Такими маяками, як очікується, будуть проведення земельної реформи та пенсійної реформи.

13 лютого голова Національного банку України Валерія Гонтарева зазначала, що Україна підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом для отримання четвертого траншу кредиту Фонду в розмірі 1 млрд дол. упродовж кількох днів.

При цьому директор - розпорядник МВФ Крістін Лагард в інтерв'ю Reuters зазначала, що Фонд задоволений ходом переговорів з Україною щодо програми реформ і зазначає, що напрямок співпраці задано правильно.