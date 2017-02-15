Нацбанк опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2723.0462 (14 лютого – 2716.5110)

100 EUR – 2892.6920 (14 лютого – 2887.3795)

10 RUR – 4.7161 (14 лютого – 4.6786)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 14 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,08/27,14 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,7372/28,7982 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4718/0,4733 грн/рубль.