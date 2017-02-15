Нацбанк опустив офіційний курс гривні
08:41, 15 лютого 2017Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 15 лютого: 100 USD – 2723.0462 грн; 100 EUR – 2892.6920 грн; 10 RUR – 4.7161 грн.
Гривня на міжбанку до закриття торгів встановилася на рівні 27,08/27,14 грн/дол. / Фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2723.0462 (14 лютого – 2716.5110)
100 EUR – 2892.6920 (14 лютого – 2887.3795)
10 RUR – 4.7161 (14 лютого – 4.6786)
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 14 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,08/27,14 грн/дол.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,7372/28,7982 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4718/0,4733 грн/рубль.
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