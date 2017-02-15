Фонд гарантування сьогодні починає виплати вкладникам "Платинум Банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 15 лютого починає виплати вкладникам «Платинум Банку» за договорами, термін дії яких закінчився до 11 січня 2017 року включно, а також за поточними та картковими рахунками.

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Як повідомила прес-служба фонду, до 6 березня вкладники можуть звертатися в установи банків-агентів, залежно від адреси проживання за паспортом, вказаною в договорі з «Платинум Банком».

Зокрема, вкладники з адресами в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, а також у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях можуть звернутися в «Кредобанк».

Запорізька, Одеська, Полтавська та Харківська області розподілені в «Правекс-Банк».

Дніпропетровська, Донецька, Житомирська та Луганська області – в «ПУМБ».

Вінницька область, м. Київ і Київська область, а також вкладники-нерезиденти можуть звернутися в «Укргазбанк».

Фонд нагадав, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав «Платинум Банк» неплатоспроможним 11 січня.

«Платинум банк» (раніше «Міжнародний іпотечний банк») працює на ринку України з 2005 року.

Згідно з даними звітності НБУ на 1 жовтня 2016 року, за обсягом активів банк займав 22-е місце серед 100 працюючих в Україні банків.

НБУ визнав власниками істотної участі «Платинум Банку» Бориса Кауфмана і Григорія Гуртового.