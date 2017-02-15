НБУ дозволив банкам відкривати пункти дистанційного обслуговування у військових частинах
Крім права банку створювати пункти дистанційного обслуговування, постанова визначає форму повідомлення НБУ про початок роботи такого пункту.
Національний банк України дозволив банкам відкривати пункти дистанційного обслуговування на території військових частин, сіл і селищ, а також наділив правом тимчасово припиняти діяльність філій і відділень.
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Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №10, яка набуває чинності з 15 лютого.
Як наголошується в документі, крім права банку створювати пункти дистанційного обслуговування, постанова визначає форму повідомлення НБУ про початок роботи такого пункту, а також право банку тимчасово припинити діяльність філії або відділення, наприклад, для проведення ремонту, на строк не більше шести місяців.
Як повідомляв УНІАН, кількість діючих структурних підрозділів працюючих в Україні банків на 1 січня 2017 року становила 10,316 тис., що на 1,555 тис. підрозділів менше, ніж на 1 січня 2016 року.