НБУ дозволив банкам відкривати пункти дистанційного обслуговування у військових частинах

Національний банк України дозволив банкам відкривати пункти дистанційного обслуговування на території військових частин, сіл і селищ, а також наділив правом тимчасово припиняти діяльність філій і відділень.

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Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №10, яка набуває чинності з 15 лютого.

Як наголошується в документі, крім права банку створювати пункти дистанційного обслуговування, постанова визначає форму повідомлення НБУ про початок роботи такого пункту, а також право банку тимчасово припинити діяльність філії або відділення, наприклад, для проведення ремонту, на строк не більше шести місяців.

Як повідомляв УНІАН, кількість діючих структурних підрозділів працюючих в Україні банків на 1 січня 2017 року становила 10,316 тис., що на 1,555 тис. підрозділів менше, ніж на 1 січня 2016 року.