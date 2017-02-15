Міністр фінансів прокоментував ситуацію на валютному ринку

Відхилення від закладеного в бюджеті курсу на рівні 27,2 гривень за долар потребуватиме змін до планів, але зараз таких підстав немає.

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Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ефірі одного з телеканалів.

«В бюджеті закладено курс 27,2 гривень за долар. У принципі, це те, що зараз є на ринку. І ми вважаємо, що таким курс і буде протягом року. Якщо зміниться – потрібно буде змінювати плани, але зараз таких підстав немає», – сказав Данилюк.

За його словами, коливання на валютному ринку минулого місяця мали спекулятивну природу, і наразі ситуація врегульована.

При цьому міністр зазначив, що це питання в компетенції Національного банку.

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Як повідомляв УНІАН, національна валюта України в грудні 2016 року знецінилася до долара США за середньозваженим курсом на міжбанківському валютному ринку на 6% – до рівня 27,19 грн/дол. на 29 грудня, а курси готівкового ринку подолали позначку у 29 грн/дол.

У першій половині січня тренд девальвації тривав, однак за підсумками місяця гривня залишилася на рівні близько 27 грн/дол. на міжбанківському і близько 28 грн/дол. – на готівковому валютному ринку.

Нацбанк пояснив підвищену волатильність обмінного курсу гривні на початку року сезонним спадом ділової активності і зростанням гривневої ліквідності компаній-експортерів, які отримали в грудні відшкодування ПДВ на 16 млрд грн.

Рада Національного банку України за результатами позачергового засідання про поточний стан валютного ринку 18 січня вирішила звернутися до Кабінету міністрів із пропозицією переглянути практику бюджетної експансії в кінці року, яка передбачає нарощування пропозиції гривні в обігу.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, зафіксований у лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.