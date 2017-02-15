Фонд гарантування відновлює виплати вкладникам банку "Фінанси та кредит"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 15 лютого відновлює виплати вкладникам банку «Фінанси і кредит», які планував завершити 10 січня, однак згодом вирішив продовжити.

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Як повідомляється на сайті фонду, для отримання виплат вкладники банку можуть до 29 березня включно звертатися в установи банку «Південний».

Фонд нагадав, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Фінанси та Кредит» 17 грудня 2015 року. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 18 вересня 2015 року на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Банк «Фінанси та Кредит» (місто Київ) працював на ринку України з 1990 року і входив до групи найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку є компанії «Асканія» (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.