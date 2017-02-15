Нацбанк попередньо оцінив зростання своїх активів за рік у 92 мільярди

Активи Національного банку України, за попередніми даними на 1 січня 2017 року, без урахування результатів зовнішнього аудиту, становлять 940,570 млрд грн, що майже на 11% вище за показник роком раніше на рівні 848,229 млрд грн.

Читайте такожНацбанк у січні витратив на підтримку гривні майже $80 мільйонів

Як повідомляється на сайті регулятора, основним чинником зростання активів стало збільшення міжнародних резервів, які за рік зросли на 2,2 млрд дол., або на 17% - до 15,5 млрд дол. на кінець року.

Водночас, Нацбанк зазначив, що його активи в гривні скоротилися на 38,4 млрд грн, або на 8%, до 439 млрд грн – в результаті виваженої монетарної політики для зниження інфляції до цільового рівня.

Також повідомляється, що власний капітал Національного банку зріс за рік на 71,750 млрд грн, або в 1,6 раза – до 194,565 млрд грн, в основному за рахунок прибутку.

Нацбанк зазначив, що публікація остаточного річного звіту, а також розподіл прибутку до резервів центробанку і держбюджету буде після аудиторської перевірки, затвердження правлінням і радою регулятора до 30 квітня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, активи НБУ в 2015 році зросли на 272 млрд грн, або на 47% - до 849,2 млрд грн, у тому числі міжнародні резерви зросли на 5,8 млрд дол. США, або на 77% - до 13,3 млрд дол. США на кінець року.