Показник зростання ВВП України в 2016 році на 2,2% викликає сумніви - експерт

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман.

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«Держстат вважає, що в 2016 році зовнішня торгівля України товарами та послугами була профіцитною в сумі 337 млн дол. - експорт 44,885 млрд дол. й імпорт 44,548 млрд дол. А ось за даними НБУ, зовнішня торгівля України в 2016 році була глибоко дефіцитною - у сумі 5,581 млрд дол. - експорт 45,917 млрд дол. й імпорт 51,498 млрд дол.», - написав Найман.

За його словами, різниця між оцінками Держстату і НБУ становить 5,918 млрд дол., або близько 6,4% ВВП.

«Якщо для розрахунків реального ВВП України використовувати статистику зовнішньої торгівлі НБУ, а не Держстату, то в 2016 році економіка України не зросла на 2,2%, а впала на 4,2%», - відзначив Найман.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, представляючи звіт уряду на засіданні Кабміну 14 лютого, оцінив зростання ВВП країни в 2016 році у 2,2% порівняно з 2015 роком.

За даними Держстату, ВВП України в четвертому кварталі 2016 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 4,7%, порівняно з попереднім кварталом - на 1,9%. Річні дані поки що не оприлюднені.

За оцінками Національного банку, зростання ВВП України за підсумками 2016 року становило 1,8%, а номінальний ВВП досяг 2,358 трлн грн. Раніше перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова озвучувала аналогічні оцінки, згідно з якими ВВП України у 2016 році зріс на 1,8%. У свою чергу, Міністерство економічного розвитку і торгівлі оприлюднило свої оцінки, за якими зростання ВВП України в 2016 році становило близько 2%.