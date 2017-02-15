Французька банківська група Credit Agricole за рік заробила майже €7 мільярдів

Чистий прибуток французької банківської групи Credit Agricole за підсумками 2016 року зріс порівняно з 2015 роком на 2,4% і становив €6,71 млрд, повідомляє RNS.

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Виручка Credit Agricole практично не змінилася і становила €31,31 млрд. Операційні витрати банку збільшилися в річному вираженні на 1,5% — до €20,13 млрд.

Credit Agricole — друга за величиною французька банківська група. Заснована в 1894 році. Капіталізація Credit Agricole становить €33,46 млрд.