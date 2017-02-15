Справа про "плівки Рожкової": НАБУ і САП почали розслідування діяльності посадових осіб Нацбанку

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали розслідування за фактом можливих зловживань посадовцями Національного банку України.

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Як передає кореспондент УНІАН, керівник САП Назар Холодницький сьогодні в коментарі журналістам сказав, що провадження щодо можливих зловживань посадовцями Нацбанку було зареєстровано у п’ятницю, 10 лютого.

“Провадження зареєстроване у п’ятницю. Підтверджую слова директора НАБУ”, - сказав він.

Холодницький також додав, що у справі поки що немає ніяких підозр і потрібно, щоб слідство провело слідчі дії. Він уточнив, що йдеться про справу щодо “плівок Рожкової”.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого директор НАБУ Артем Ситник заявив про намір відкрити провадження за фактом можливих зловживань посадовцями Нацбанку України, зокрема в контексті оприлюднених записів перемовин заступника голови НБУ Катерини Рожкової з акціонерами низки банків.