Фонд гарантування: кредитори банків, що ліквідуються, вимагають 244 мільярди гривень

Загальна сума підтверджених вимог кредиторів 73 банків, що ліквідуються, на початок 2017 року становила 243,84 млрд грн, що в 2 рази вище показника роком раніше.

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Як повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, двократне зростання цієї суми пояснюється підтвердженням протягом минулого року вимог кредиторів у 25 банках.

За інформацією фонду, найбільшими за сумами в 2016 році стали «Дельта Банк» за вимогами кредиторів на 53,74 млрд грн, банк «Фінанси і Кредит» з вимогами на 30,86 млрд грн, «ВБР» - на 6,54 млрд грн і «Хрещатик» - на 6,15 млрд грн.

Також Фонд гарантування повідомив, що протягом 2016 року погашені вимоги кредиторів на 10,64 млрд грн, однак аналіз активів, які перебувають в управлінні фонду банків дає підстави констатувати, що погашення третьої і наступних черг вимог можливо приблизно у третини неплатоспроможних банків.

Фонд наголосив, що приймає всі заходи для збереження та попередження знецінення активів банків, що ліквідуються, а також для проведення максимально відкритих та прозорих електронних аукціонів з їх продажу.

Крім того, фонд нагадав, що станом на початок лютого подав 3835 заяв в правоохоронні органи про вчинення кримінальних правопорушень у банках-банкрутах на загальну суму 295,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи за 2014-2017 роки Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 – у 2016-му і три – в 2017 році.

За інформацією Фонду гарантування вкладів, незалежні оцінювачі оцінили вартість активів 70 банків, що ліквідуються, у яких сформована ліквідаційна маса, в 94 млрд грн, що в 4 рази нижче балансової вартості цих активів на рівні 418 млрд грн.

В рамках чинного законодавства Фонд гарантування вкладів відшкодовує втрати коштів з поточних, депозитних та карткових рахунків в межах 200 тис. грн фізичним особам, а з 1 січня 2017 року і фізособам-підприємцям. Кошти інших кредиторів відшкодовуються фондом за рахунок надходжень від реалізації активів банку в процесі його ліквідації.