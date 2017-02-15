Бахматюк пропонував докапіталізацію VAB Банку, а НБУ зайняв жорстку позицію - Шлапак

Про це завив екс-міністрів фінансів, голова правління Приватбанку Олександр Шлапак.

«Документ передбачав участь держави в докапіталізації VAB Банку за умови внесення основної суми самим власником банку», - пояснив Шлапак.

Відповідаючи на питання, чому провести докапіталізацію (і врятувати банк) не вдалося, Олександр Шлапак підкреслив, що ключову роль в цьому зіграла позиція керівництва Національного банку.

«Наскільки я пам'ятаю, тоді досить жорстку позицію зайняли МВФ і Національний банк», - зазначив він.

Нагадаємо, 20 листопада 2014 року ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (ВіЕйБі Банк) був віднесений до категорії неплатоспроможних. Головний бенефіціар банку Олег Бахматюк заявляв, що має намір залучити інвестиційно-кредитні кошти з міжнародних ринків для підтримки установи на суму 2,5-3млрд грн, а також розраховував на участь уряду в докапіталізації кредитно-фінансової установи. Акціонери VAB Банку на загальних зборах 17 листопада 2014 року планували розглянути питання про збільшення статутного капіталу в 2,7 рази, або на 7 млрд грн шляхом додаткового випуску акцій. За даними НБУ, VAB Банк за розміром активів посідав 16-е місце.

В інтерв'ю виданню «Ліга» глава Нацбанку Валерія Гонтарєва заявила, нібито Олег Бахматюк не намагався реструктуризувати кредити рефінансування НБУ, офіційно не подавав жодної подібної пропозиції, і що варіант часткової націоналізації VAB Банку ніколи не розглядався.

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Коментуючи заяву Валерії Гонтарєвої, Олег Бахматюк зазначив, що в 2014 році «був підготовлений і підписаний протокол про виведення VAB Банку з критичного стану шляхом його докапіталізації, узгоджений з тодішнім прем'єром Арсенієм Яценюком, Валерією Гонтарєвою, її першим заступником Олександром Пісаруком, і очолював тоді Мінфін Олександр Шлапак. В рамках документа Олег Бахматюк гарантував внесення $ 200 млн, однак реалізацію цього покрокового плану було зірвано з використанням листа Міжнародного валютного фонду».