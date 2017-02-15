Луценко розповів про свою зарплату

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що у січні отримав понад 90 тисяч гривень зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав сьогодні на брифінгу.

"Я отримав 90 з хвостиком тисяч гривень за січень, і вніс ці дані в декларацію", - зазначив він.

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За словами генпрокурора, з січня цього року заробітну плату співробітникам органів прокуратури підвищено на 60%. Так, зарплати співробітників центрального апарату Генпрокуратури стартують від 15 тисяч гривень, регіональних підрозділів - від 8 тисяч.

Також Луценко висловив думку, що, незважаючи на підвищення, зарплати прокурорів, тим не менш, не захмарні.

"Але вважаю, що разом з цим кожен співробітник повинен збільшити відповідальність у ставленні до роботи", - додав він.