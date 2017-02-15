Гривня закрила міжбанк на позначці 27,15 за долар
19:08, 15 лютого 2017Фінанси
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Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,5107/28,6161 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У середу, 15 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,05/27,15 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,5107/28,6161 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4695/0,4717 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,9936 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 440 угод на суму 255,1 мільйона доларів.
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