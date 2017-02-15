Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,99 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2699,3603 (15 лютого – 2723,0462)

100 EUR – 2849,1748 (15 лютого – 2892,6920)

10 RUR – 4,7547 (15 лютого – 4,7161)

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У середу, 15 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,05/27,15 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилося на рівні 28,5107/28,6161 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4695/0,4717 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,9936 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 440 угод на суму 255,1 мільйона доларів.