Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,99 за долар
Офіційний курс НБУ на 16 лютого: 100 USD – 2699,3603 гривні; 100 EUR – 2849,1748 гривні; 10 RUR – 4,7547 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2699,3603 (15 лютого – 2723,0462)
100 EUR – 2849,1748 (15 лютого – 2892,6920)
10 RUR – 4,7547 (15 лютого – 4,7161)
Читайте такожМіністр фінансів прокоментував ситуацію на валютному ринку
У середу, 15 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,05/27,15 гривні/долар.
Котирування гривні відносно євро встановилося на рівні 28,5107/28,6161 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4695/0,4717 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,9936 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 440 угод на суму 255,1 мільйона доларів.