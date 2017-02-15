Нацбанк оновив методику розрахунку банками нормативів

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №9, яка набирає чинності з 16 лютого.

Згідно з документом, Нацбанк уточнив порядок оцінки непокритого кредитного ризику при розрахунку регулятивного капіталу, виключив резерви за активними операціями з переліку складових додаткового капіталу, а також виключив оцінку розривів довгострокової ліквідності для розрахунку нормативу достатності капіталу.

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Крім того, регулятор дозволив надавати нульовий кредитний ризик при розрахунку нормативу достатності капіталу для активів за операціями з міжнародними установами, включаючи Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Європейський банк реконструкції і розвитку, Міжнародну фінансову корпорацію.

Також Нацбанк уніфікував правила розрахунку нормативів кредитного ризику Н7 та Н9 для спеціалізованих ощадних банків.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в липні 2016 року удосконалив підхід до оцінки банками кредитних ризиків. У 2016 році нові правила застосовувалися в тестовому режимі.

З 3 січня 2017 року нові вимоги Національного банку за оцінкою банками кредитних ризиків набули чинності.

Ключовим фактором оцінки ризику за новими правилами є фінансовий стан позичальника, однак за дрібним кредитами можлива оцінка на портфельній основі, де основним є фактор обслуговування кредиту.