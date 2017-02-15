Справедлива пенсійна система стимулюватиме громадян платити ЄСВ - Мінсоцполітики

Створення справедливої пенсійної системи, при якій кожен буде отримувати пенсію у відповідності зі страховим стажем, а не за статусом або тільки за віком, дозволить стимулювати громадян України платити єдиний соціальний внесок.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України з посиланням на міністра Андрія Реву.

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"Ми пмаємо зацікавити людей і зробити так, щоб у них виникла потреба і розуміння необхідності думати про своє пенсійне забезпечення, - саме на це і спрямовуємо свої зусилля", - цитує прес-служба Реву.

При цьому він зазначив безперспективність застосування адміністративних або каральних заходів до громадян, щоб змусити їх платити єдиний соціальний внесок для отримання в майбутньому пенсії. За його словами, досягти цього можна тільки зруйнувавши два стереотипи, які сьогодні склалися в суспільстві.

"Перший стереотип - працює людина чи ні, але все одно отримає пенсію; другий - платить внески чи ні, але отримає таку ж пенсію, як і той, хто платить", - сказав Рева.

Як повідомляв УНІАН, проведення пенсійної реформи і реформа сфери зайнятості є ключовими реформами, анонсованими урядом України на поточний рік. Модель пенсійних змін частково представлена в проекті закону, який найближчим часом буде обговорюватися в уряді і парламенті. Основна мета перетворень – скорочення дефіциту Пенсійного фонду, який на поточний момент покривається дотаціями з державного бюджету і становить понад 140 мільярдів гривень.