Економіка України в 2017 році може розвиватися повільніше за плани Кабміну - Мінекономрозвитку

Зростання економіки України в 2017 році не перевищить 2,4% при інфляції 11,7% і курсі гривні 28 гривень за долар, що гірше прогнозів уряду, очікує зростання економіки в 3% при інфляції 8,1% і курсі 27,2 гривні за долар. Про це йдеться в експертному консенсус-прогнозі, опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

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Крім того, за оцінками експертів, облікова ставка НБУ в 2017 році складе 12,5%, а середня ставка за кредитами в національній валюті - 15%.

Разом з тим надходження прямих іноземних інвестицій прогнозується на рівні 2,5 мільярда доларів, обсяг імпорту - 50 мільярдів доларів, експорт - 48 мільярдів доларів.

Основними ризиками для економічного розвитку в 2017 році експерти називають низьку кредитну активність комерційних банків, збільшення масштабів неплатоспроможності реального сектора економіки, уповільнення розвитку світової економіки і низькі ціни на сировинну продукцію, зменшення фінансування з боку міжнародних партнерів, а також ескалацію військового конфлікту на сході країни.

Як повідомляв УНІАН, урядовий прогноз на 2017 рік базується на тому, що зростання економіки становитиме не менше 3% при дефіциті бюджету також 3%, інфляції 8,1% і середньорічний курс гривні 27,2 гривні за долар. Міжнародні фінансові організації та кредитні агентства оцінюють потенційне зростання економіки України на рівні 2-2,5%.