НБУ сьогодні купив у банків понад $28 мільйонів
14:07, 16 лютого 2017Фінанси
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Середньозважений курс аукціону становив 26,9959 гривні/долар.
НБУ сьогодні купив у банків понад $28 мільйонів / Фото УНІАН
Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 16 лютого, купив у банків 28,4 мільйона доларів.
Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону склав 26,9959 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 31,1 мільйона доларів.
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За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні до 13:00 встановилися на рівні 27,00/27,05 гривні/долар.
За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до цього годині склав 26,9921 гривні/долар. Учасники ринку уклали 314 угод на 136,32 мільйона доларів.
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