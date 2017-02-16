Фонд гарантування продовжив тимчасову адміністрацію в банку "Народний капітал"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін роботи тимчасової адміністрації в банку «Народний капітал» на 1 місяць - до 19 березня 2017 року включно.

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Як повідомляється на сайті Фонду, на цей же період продовжуються повноваження тимчасового адміністратора банку Олега Андронова.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в банк «Народний капітал» 20 січня на підставі рішення Національного банку про визнання фінустанови неплатоспроможною у зв'язку з невиконанням вимог щодо розкриття структури власності.