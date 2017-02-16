Україна опустилася в рейтингу економічних свобод (інфографіка)

Україна опустилася на 4 позиції в рейтингу економічних свобод, посівши 166-те місце з 178-ми, йдеться в дослідженні, проведеному дослідницькою організацією The Heritage Foundation.

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При цьому Україна потрапила у розділ рейтингу, що включає країни з невільною економікою.

Водночас Білорусь піднялася на 10-те місце рейтингу зі 157-го, Росія - на 114-те місце зі 153-го.

Очолили ж рейтинг Гонконг, Сінгапур, Нова Зеландія, Швейцарія та Австралія - у цих країнах було зафіксовано найбільший рівень економічних свобод.

Як повідомляв УНІАН, Україна минулого року посіла 162-ге місце серед 178-ми країн світу і останнє місце серед країн Європи у рейтингу економічних свобод.

Довідка УНІАН. Рівень свободи економік країн світу розраховується за середнім арифметичним з 10 показників, серед яких: свобода бізнесу, торгівлі, фінансового сектора, інвестицій, праці, монетарна та фіскальна свобода, гарантії прав власності, розмір бюрократичного апарату і ступінь захисту від корупції. Таким чином, теоретично, «абсолютно вільна економіка» у результаті може отримати 100 балів, а там, де свободи немає у принципі, відповідно - нуль.

Усі країни світу в цьому індексі розділені на 5 умовних груп - «вільні», «переважно вільні», «помірно вільні», «переважно невільні», «невільні». Повний рейтинг дає загальну картину економічних свобод серед країн світу.