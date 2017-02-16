В Україні зросла кількість зареєстрованих безробітних

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні у січні 2017 року збільшилася порівняно з груднем минулого року на 9,8%, а в абсолютних цифрах - на 38,2 тис. осіб, до 429 тис. осіб, повідомила Державна служба статистики.

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Кількість зареєстрованих безробітних у січні становило 1,6% населення працездатного віку, що на 0,1 п.п. вище показника за минулий місяць.

Кількість безробітних, які отримують допомогу, збільшилася на 34,1 тис. осіб - до 351,2 тис. При цьому середній розмір допомоги у січні становив 2015 грн проти 1997 грн місяцем раніше. Отримали роботу у січні 3,9% зареєстрованих безробітних.

Конкурс на одне вакантне місце у січні становив 9 осіб, тоді як у грудні минулого року на одне робоче місце претендували 11 осіб.

Дані наводяться без урахування АР Крим та зони проведення антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, кількість безробітних в Україні, за даними Держстату, на кінець 2016 року становила 390,8 тис. осіб, що відповідало 1,5% населення працездатного віку.

Раніше експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України прогнозували, що рівень безробіття в Україні у 2016 році становитиме 9,2% за методологією МОП.