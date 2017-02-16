Гривня зміцнилася на міжбанку і в курсах НБУ

У четвер, 16 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,95/27,00 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,6936/28,7469 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4699/0,4710 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,9887 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 516 угод на суму 286,50 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 17 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2698.8684 (16 лютого – 2699.3603)

100 EUR – 2874.8346 (16 лютого – 2849.1748)

10 RUR – 4.7224 (16 лютого – 4.7547)

Як повідомляв УНІАН, у середу, 15 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,05/27,15 грн/дол.

Котирування гривні до євро на рівні 28,5107/28,6161 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4695/0,4717 грн/рубль.