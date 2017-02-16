Нацбанк посилює нагляд за діяльністю платіжних систем

Національний банк України посилює оверсайт (нагляд) за діяльністю платіжних систем, їх учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури.

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Про це повідомляється на сайті регулятора із посиланням на постанову №11, яка набуває чинності завтра, 17 лютого.

Згідно з документом, Нацбанк зобов'язав платіжні системи контролювати діяльність своїх учасників, вести реєстр пунктів прийому і виплати готівки, зберігати інформацію про кожну операцію з переказу коштів, реєструвати звернення користувачів і доводити своїм учасникам інформацію регулятора.

Крім того, постанова розширює підстави для застосування заходів впливу. Приміром, Нацбанк зможе застосовувати заходи впливу згідно із застосуванням іноземних санкцій протягом строку їх дії.

Крім цього, регулятор розширив свої можливості із проведення перевірок, і тепер зможе проводити позапланові перевірки для з'ясування того, як вживаються заходи щодо усунення виявлених раніше порушень.

Довідка УНІАН. У рамках Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» оверсайт платіжних систем Національного банку передбачає моніторинг платіжних систем, оцінку їх відповідності вимогам законодавства України та міжнародним стандартам, а також, у разі необхідності, вказівки та рекомендації щодо вдосконалення діяльності систем та застосування заходів впливу.