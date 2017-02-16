МВФ запропонував Україні заморозити "мінімалку" на 3 роки – міністр соцполітики

Міжнародний валютний фонд (МВФ) пропонує Україні відмовитися від підвищення мінімальної заробітної плати в наступні три роки.

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Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв'ю виданню Realist.

"Якщо цього року ми підвищуємо мінімальну пенсію на 10%, ми мінімум на 15% повинні збільшити мінімальну зарплату. Що ми читаємо в проекті Меморандуму? Заморозити зарплату на три роки. Що це означає? Що мінімальна пенсія буде зростати, а внесок до ПФ буде падати. Ми знову будемо збільшувати дефіцит ПФ, за що нас лає МВФ. Хлопці, поясніть мені цей феномен, щоб я зрозумів. Але відповіді немає", – зазначив Рева.

Міністр заявив, що мінімальна зарплата не буде заморожена на рівні 3200 грн. За його словами, в подальшому підвищення мінімальної зарплати не буде відбуватися стрибкоподібно.

"Я не думаю, що мінімальна зарплата буде рости стрибкоподібно так, як вона зросла зараз. Вона три роки не зростала. У нас співвідношення між середньою і мінімальною зарплатою за три роки погіршилося у 2 рази. Ми просто вирівняли співвідношення", – сказав Рева.

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Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року – після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол.

У даний момент Україна проходить Третій перегляд програми, результатом якого повинно стати надання нашій країні четвертого кредитного траншу в розмірі 1 мільярда доларів, а також формування подальшої дорожньої карти співробітництва та переліку необхідних реформ на найближчий рік.

Частиною програми реформ, схваленої МВФ, є проведення пенсійної реформи. Водночас, у Меморандумі, підписаному між урядом України і керівництвом Фонду у вересні 2016 року, немає жорсткої норми про підвищення пенсійного віку, але є рекомендація скорочувати дефіцит Пенсійного фонду, оскільки на поточний момент він покривається за рахунок бюджетних асигнувань. У бюджеті Пенсійного фонду на 2017 рік дотація з держбюджету перевищує 140 мільярдів гривень.

Діалог з МВФ з цього питання триває. У даний момент уряд і МВФ розробляють модель пенсійної реформи, яка не передбачає обов'язкового підвищення пенсійного віку.

З 1 січня цього року в Україні набула чинності норма про підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн. Додатковий обсяг бюджетних витрат на забезпечення підвищення мінімальної зарплати, за оцінками уряду, становитиме понад 40 млрд грн.

Крім того, з початку року набрали чинності законодавчі норми, якими, серед іншого, передбачається введення штрафу за виплату зарплат «у конверті» у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.