Фонд гарантування в січні отримав від банків, що ліквідуються, майже 650 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні отримав на рахунки банків, які ліквідуються, 648 млн грн.

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Як повідомляється на сайті фонду, найбільша сума у розмірі 462,2 млн грн надійшла в якості погашення кредитів позичальниками.

Крім того, як зазначається в повідомленні, ще 176,5 млн грн фонд отримав від продажу активів банків, що ліквідуються.

Крім цього, 9,3 млн грн отримано в якості орендної плати.

Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 лютого 2017 року становив 15,917 млрд грн, що на 601 млн грн, або на 3,9%, більше показника на 1 січня 2017 року.