Кабмін розраховує до 2024 року зробити Пенсійний фонд бездефіцитним

Кабінет міністрів України в рамках проведення пенсійної реформи розраховує значно скоротити дефіцит бюджету Пенсійного фонду, а до 2024 року вийти на повністю бездефіцитний бюджет. Про це журналістам сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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"Моє завдання на поточний рік - з одного боку, розвивати економіку і зробити все, щоб економіка була сильною і люди це відчули, з іншого - провести реформу, яка зробить пенсійну систему справедливою. Ми в найближчі місяці представимо наш підхід, будемо просити підтримки громадян і парламенту, щоб дати можливість українцям отримувати високі пенсії, - сказав голова уряду. - Нам треба подолати дефіцит Пенсійного фонду, який зараз становить близько 140 мільярдів гривень. Це виклик, але я розумію, як його подолати. При правильному підході ми зможемо до 2024 року вийти на бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду. Ми запропонуємо рішення, і будемо просити його підтримки. Від цього рішення виграють громадяни".

Раніше Гройсман підкреслив, що запропоновані урядом параметри пенсійної реформи не стосуються підвищення пенсійного віку. Більш того, в числі зобов'язань, які бере на себе Україна в рамках співробітництва з основним кредитором країни - Міжнародним валютним фондом, немає згадок про підвищення пенсійного віку.