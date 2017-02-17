У меморандумі з МВФ немає зобов'язань про підвищення пенсійного віку - Гройсман

Україна перебуває на завершальній стадії формування Меморандуму про подальшу співпрацю з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

При цьому він закликав не спекулювати на цій темі, особливо в частині ймовірності підвищення чи не підвищення пенсійного віку.

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"Ми працюємо з МВФ. Ми завершуємо роботу над Меморандумом (про подальшу співпрацю - УНІАН). Як тільки завершимо роботу, ми скажемо, які будуть параметри. І нехай ніхто не спекулює на цьому. У Меморандумі немає жодного слова про підвищення пенсійного віку", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, уряд наполягає на проведенні пенсійної реформи в Україні, оскільки накопичені дисбаланси не дозволяють виплачувати гідні пенсії громадянам і при цьому вимагають значних бюджетних вливань. Разом з тим, ключовим завданням пенсійної реформи уряд називає скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

Проведення пенсійної реформи також є частиною програми реформ, схваленої МВФ. Разом з тим у Меморандумі, підписаному між урядом України і керівництвом Фонду у вересні 2016 року, немає жорсткої норми про підвищення пенсійного віку, але є рекомендація скорочувати дефіцит Пенсійного фонду, оскільки на поточний момент він покривається за рахунок бюджетних асигнувань. У бюджеті Пенсійного фонду на 2017 рік дотація з держбюджету перевищує 140 мільярдів гривень. У даний момент уряд і МВФ розробляють модель пенсійної реформи, не передбачає обов'язкового підвищення пенсійного віку.