ДФС хоче перевірити всіх підприємців, які закрилися після змін єдиного податку

Державна фіскальна служба України планує перевірити всіх фізичних осіб-підприємців, які закрилися наприкінці грудня 2016 - початку січня 2017 року після внесення змін до законодавства щодо сплати єдиного податку.

Про це повідомив сьогодні журналістам глава ДФС Роман Насіров.

"Багато з тих, хто закрилися, це були непрацюючі суб'єкти господарської діяльності. Причому не працювали вони вже рік або два. Тому їх перевірити не так важко. Але були і такі випадки, коли ми розуміємо, але це важко довести, що підприємство працювало, але просто нічого не декларував", - сказав він.

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За словами Насірова, поряд із закриттям неробочих суб'єктів господарювання в січні відкрилося 28 тисяч нових.

"Процес перевірок встановлено законодавством, і він буде проходити у встановленому порядку. Якщо б у податковій політиці було передбачено, що є окремий порядок закриття – без перевірки. Ми перевіряємо згідно з кодексом", - додав глава ДФС.

Раніше, 20 січня, сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot оприлюднив оцінки, згідно з яким протягом трьох тижнів з моменту підписання президентом України закону про зміни в роботі фізичних осіб-підприємців було закрито 158,186 тисячі суб'єктів господарювання.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 27 грудня підписав зміни в законодавство по роботі фізичних осіб-підприємців, згідно з яким з 1 січня фізичні особи-підприємці повинні сплачувати єдиний соціальний внесок - 704 гривні на місяць, навіть якщо не мають прибутку.