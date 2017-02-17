"Скільки грошей під подушкою і за кордоном": голова ДФС хоче легалізувати капітали через нульове декларування

В Україні доцільно внести зміни до податкового законодавства в частині нульового декларування, що дасть змогу залучити в нашу країну інвестиції, вважає голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.

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«Що б я робив – нульове декларування. Всі розуміють, що це важливо і що треба робити. Нехай буде якась ставка, щоб легалізувати капітали, щоб інвестиції пішли в країну. Тому що ми стоїмо на місці», - сказав Насіров, відповідаючи на запитання про можливі зміни до податкового законодавства, зазначивши, що це питання в компетенції Міністерства фінансів.

«Часто обговорюється, скільки грошей під подушкою і скільки грошей за кордоном. Фігурують показники від 60 до 100 млрд доларів. 5-10% від цього можна взяти? Навіть якщо, скажімо, це буде 5 млрд доларів, то що таке 5 млрд доларів? Коли востаннє такі інвестиції заходили? Давно», - додав голова ДФС.

За його словами, Україна третій рік поспіль «торгується» з МВФ за 1 млрд дол., який вже нічого не значить для нашої країни.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 18 квітня 2016 року затвердив концепцію деофшоризації і закликав Державну фіскальну службу, Міністерство фінансів, Адміністрацію президента і Верховну Раду вжити заходів для припинення практики використання офшорних компаній для мінімізації сплати податків всередині держави.

Нульове декларування передбачає звільнення задекларованого майна від оподаткування або забезпечення сплати податків за зниженими ставками, при цьому суб'єкти декларування не притягуються до відповідальності щодо задекларованого майна.