Італія збільшить держборг на 20 мільярдів євро для допомоги банкам

Італійський парламент в четвер остаточно схвалив пропозицію уряду Паоло Джентілоні про збільшення державного боргу на 20 мільярдів євро з метою надання фінансової допомоги місцевим банкам, випливає з рішення парламенту.

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За ухвалення пакету заходів проголосувало 246 депутатів, 147 були проти, 22 утрималися. Раніше законопроект був схвалений верхньою палатою парламенту Сенатом, повідомляє Прайм.

Надані в рамках декрету кошти повинні використовуватися для забезпечення "належного рівня ліквідності", а також для відновлення потенціалу фінансування в середньостроковій і довгостроковій перспективі шляхом вжиття заходів з рекапіталізації та емісії нових акцій деяких кредитних установ.

У грудні уряд Джентілоні запропонував в якості "запобіжних заходів" створити спеціальний фонд в розмірі 20 мільярдів євро для можливого надання підтримки ряду італійських банків. Мова, насамперед, йде про найстаріший банк у світі — Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), який на вимогу Європейського центрального банку повинен провести рекапіталізацію. Втім, за даними місцевих фінансових аналітиків, скористатися держпідтримкою цілком можуть й інші банки країни, зокрема, Popolare Vicenza, Veneto Banca, Carige, Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti і CariFerrara.

У разі порятунку банків з боку держави наслідки цього процесу для вкладників будуть "абсолютно мінімізовані" або їх не буде взагалі.

Розмір держборгу Італії в 2016 році зріс на 2,07% (близько 45 мільярдів євро), і 31 грудня 2016 року досяг 2,217 трильйона євро, повідомив в середу центральний банк країни.

Згідно з бюлетенем Banca d'italia (ЦП), в кінці 2015 року величина суверенної заборгованості становила 2,172 трильйона євро, або 132,3% від ВВП країни.

Раніше центробанк повідомляв, що в червні 2016 року розмір держборгу Італії досяг історичного максимуму, перевищивши 2,248 трильйона євро. Однак у другій половині року спостерігалася тенденція до певного зниження боргового навантаження.