Блокада Донбасу загрожує енергетичній безпеці та економіці України - заява G7

Транспортна блокада Донбасу, яка розгорнута на лінії розмежування і призвела до зупинки поставок вугілля в Україну, загрожує економічній безпеці України і підриває економічне зростання, йдеться в заяві держав «Великої сімки», переданій агентству УНІАН.

Читайте такожБлокадники планують перекрити останній залізничний перехід для поставок вугілля з "Л/ДНР"

«Україна торік продемонструвала економічне зростання. Транспортна блокада загрожує цьому процесу і підриває енергетичну безпеку для мільйонів людей. Ми закликаємо всі сторони знайти спільні підходи до розв‘язання проблем, розблокувати залізничні колії й автомагістралі для організації законної торгівлі», - йдеться в заяві.

У заяві також йдеться про необхідність організувати безперебійну роботу енергетичних об'єктів, які забезпечують теплом і світлом громадян України, провести модернізацію генеруючих потужностей, а також вжити ряд важливих заходів для забезпечення енергопостачання на тривалий період.

Читайте такожПорошенко анонсував заборону ввезення в ОРДЛО будматеріалів і радіотоварів

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних, по яких антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. З 10 лютого поставки вугілля було повністю припинено. Під загрозою виявилося надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема, металургії, і споживачів щонайменше 9 областей країни.

У зв'язку з цим 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні прийняв рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, які передбачають скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.

Блокаду вже засудили представники Євросоюзу і США. При цьому президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосили на неприпустимості такої форми протесту, оскільки вона прямо впливає на економіку країни і ризикує спровокувати негативні процеси, а саме - скорочення виробництва, втрату валютної виручки і зростання безробіття в металургії та енергетиці.